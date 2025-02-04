ЕКТС заменила устаревшую «Регул-ОС».

Космонавты закончили монтаж новой единой командно-телеметрической системы (ЕКТС) на Международной космической станции (МКС). Эта система пришла на смену устаревшей «Регул-ОС» и значительно повысила качество связи с Землёй.

С появлением ЕКТС космонавты смогут чаще и дольше общаться с Землёй. Улучшенная связь позволяет оперативно решать технические вопросы и контролировать работу систем станции. Новая система функционирует быстрее, чем её предшественница. Благодаря высокой скорости передачи данных, научные исследования и обмен информацией проходят более эффективно. Причем, ЕКТС может взаимодействовать как с наземными станциями, так и через спутники-ретрансляторы.

Перед установкой на МКС систему протестировали на грузовых кораблях «Прогресс МС». После успешных испытаний её начали использовать на пилотируемых кораблях «Союз МС».

«Новая система хорошо себя зарекомендовала. Она обеспечивает надёжную передачу данных и улучшает связь с Землёй», — отметил космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

Внедрение ЕКТС стало значительным шагом в процессе модернизации Международной космической станции. Новая система не только способствует улучшению текущих условий работы, но и готовит станцию к выполнению будущих задач.