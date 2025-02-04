Кабели EPRon способны работать при -65 °C.

Компания «Камский кабель» из Перми запустила выпуск новых морозостойких электрических кабелей EPRon. Эти кабели способны работать при экстремально низких температурах до -65 °C, что делает их идеальными для использования в условиях Крайнего Севера.

Кабели сохраняют гибкость и прочность даже при температурах до -65 °C благодаря изоляции из этиленпропиленовой резины (EPR). Их можно прокладывать с малым радиусом изгиба, что упрощает монтаж в сложных условиях. К тому же, кабели способны возвращать свою форму после деформации, что увеличивает их долговечность.

Новая продукция уже востребована в ключевых отраслях промышленности:

Нефтегазовая отрасль . Кабели подходят для работы на месторождениях в условиях Крайнего Севера.

. Кабели подходят для работы на месторождениях в условиях Крайнего Севера. Металлургия. Они могут использоваться на предприятиях с экстремальными температурными условиями.

Завод «Камский кабель» работает с 1957 года и является одним из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России. В 2021 году выручка компании составила 27,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 156 млн рублей.

Новые кабели помогут предприятиям работать в экстремальных условиях Крайнего Севера. Использование этиленпропиленовой резины демонстрирует высокий уровень разработок компании, а производство таких кабелей укрепляет позиции «Камского кабеля» на рынке и способствует развитию региона.