Ракета 9М723-Ф3 способна пробивать самые мощные оборонительные сооружения, включая подземные бункеры

На вооружении у ВС РФ появились новые квазибаллистические ракеты 9М723-Ф3 для комплексов "Искандер-М". Ракета может уничтожать даже самые защищённые подземные бункеры, буквально «прошивая» их насквозь.

Ракета движется со скоростью 950–1150 м/с, что позволяет ей глубоко проникать в грунт или бетонные конструкции. При попадании в здание она способна пробить бетонные перекрытия и взорваться внутри защищённого помещения. В мягкий грунт же ракета может углубиться на десятки метров, что делает её эффективной против подземных объектов.

ОТРК «Искандер-М» используется для обезвреживания ключевых объектов противника, включая:

Системы противовоздушной обороны;

Командные пункты;

Склады вооружений и другие стратегические цели.

Максимальная дальность поражения составляет 500 км.

Новая ракета значительно повышает боевые возможности «Искандера-М». Она способна уничтожать даже хорошо защищённые подземные объекты.