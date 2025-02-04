Учёные из НИТУ МИСИС и их коммерческие партнёры представили уникальное устройство для биопечати, которое способно восстанавливать повреждённые ткани и органы всего за пять минут. Этот биопринтер уже вышел на рынок и может стать революционным инструментом в медицине.
Устройство сканирует повреждённый участок, создаёт его трёхмерную карту и наносит биоматериал по заданной траектории. Весь процесс занимает всего пять минут. Прибор адаптируется под дыхание пациента и совместим с различными гидрогелями, что делает его универсальным.
Основные функции:
- Сканирование. Устройство создаёт точную 3D-карту повреждённого участка.
- Биопечать. Наносит биоматериал, содержащий клетки и биомолекулы пациента, для восстановления тканей.
- Универсальность. Может использоваться как классический 3D-принтер для других задач.
Преимущества технологии:
- Быстрое заживление. Лабораторные испытания показали, что биопечать значительно ускоряет восстановление тканей.
- Снижение рисков. Методика уменьшает вероятность послеоперационных осложнений.
- Индивидуальный подход. Использование клеток пациента делает процесс более безопасным и эффективным.
Год назад технология была впервые использована в реальной операции. Специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко восстановили структуру органа с помощью роботизированной руки, системы компьютерного зрения и биопечати на основе клеток костного мозга пациента.
Устройство уже доступно на коммерческом рынке. Исследователи продолжают совершенствовать технологию совместно с Сеченовским и Самарским государственными медицинскими университетами.