Биопринтер разработан российским НИТУ МИСИС .

Учёные из НИТУ МИСИС и их коммерческие партнёры представили уникальное устройство для биопечати, которое способно восстанавливать повреждённые ткани и органы всего за пять минут. Этот биопринтер уже вышел на рынок и может стать революционным инструментом в медицине.

Устройство сканирует повреждённый участок, создаёт его трёхмерную карту и наносит биоматериал по заданной траектории. Весь процесс занимает всего пять минут. Прибор адаптируется под дыхание пациента и совместим с различными гидрогелями, что делает его универсальным.

Основные функции:

Сканирование. Устройство создаёт точную 3D-карту повреждённого участка. Биопечать. Наносит биоматериал, содержащий клетки и биомолекулы пациента, для восстановления тканей. Универсальность. Может использоваться как классический 3D-принтер для других задач.

Преимущества технологии:

Быстрое заживление. Лабораторные испытания показали, что биопечать значительно ускоряет восстановление тканей.

Лабораторные испытания показали, что биопечать значительно ускоряет восстановление тканей. Снижение рисков. Методика уменьшает вероятность послеоперационных осложнений.

Методика уменьшает вероятность послеоперационных осложнений. Индивидуальный подход. Использование клеток пациента делает процесс более безопасным и эффективным.

Год назад технология была впервые использована в реальной операции. Специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко восстановили структуру органа с помощью роботизированной руки, системы компьютерного зрения и биопечати на основе клеток костного мозга пациента.

Устройство уже доступно на коммерческом рынке. Исследователи продолжают совершенствовать технологию совместно с Сеченовским и Самарским государственными медицинскими университетами.