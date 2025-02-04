Для ликвидации вредителей применят исектицид «Имидор».

Летом 2025 года в 17 регионах России ожидается увеличение численности саранчи. Чтобы сдержать нашествие вредителей, власти планируют использовать авиацию и наземную технику для распыления инсектицидов. Об этом сообщили в Россельхозцентре.

Саранча представляет серьёзную угрозу для сельского хозяйства. Её многостадийное развитие требует быстрого и своевременного реагирования. Если не принять меры, вредители могут уничтожить урожай на огромных территориях.

План действий:

Авиация. В экстренных случаях для обработки полей будут задействованы самолёты и вертолёты. Наземная техника. Тракторы и другие машины также будут использоваться для распыления инсектицидов. Инсектицид «Имидор». В Минсельхозе России заявили, что на 2025 год имеется резерв этого препарата в объёме 8,3 тонны. Этого достаточно для обработки 110 тысяч гектаров.

Аграрии в регионах ведут круглосуточный мониторинг ситуации. Специалисты проводят обследования популяции саранчи, включая мониторинг личинок и локализацию взрослых особей. Государство активно помогает аграриям, предоставляя необходимые ресурсы и технологии.

Власти продолжат мониторинг ситуации и при необходимости будут оперативно задействовать все доступные средства для борьбы с саранчой. Это позволит минимизировать ущерб для сельского хозяйства и обеспечить стабильность в регионах.



