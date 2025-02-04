Об этом пишет британское издание «Рейтер» со ссылкой на собственные источники внутри Североатлантического альянса.

В прошлой декаде 21-го века началось активное развитие Арктики и прилегающих к ней регионов, что спровоцировало новый виток противостояния заинтересованных стран. В частности, это привело к тому, что сегодня НАТО ищет беспилотники, способные действовать при серьезных отрицательных температурах и противостоять российской угрозе за Полярным кругом.

Издание «Рейтер» сообщает, что руководство НАТО серьезно обеспокоено деятельностью беспилотной авиации России в зоне Арктики. Однако пока никак не может найти средства для купирования этой угрозы и вынуждено использовать крупногабаритные самолеты. При этом последний образец беспилотника, который члены НАТО хотели использовать для работы в регионе полностью провалился, так как аккумулятор БПЛА разрядился за несколько минут при температуре за бортами в -43 градуса по Цельсию.

«Опрос, проведенный Reuters среди 14 компаний, шести министерств обороны и вооруженных сил в Северной Европе и Америке, показывает, что отрасль работает над приобретением или разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение» - пишет «Рейтер».

Стоит отметить, что западные источники рассказывают, что в отличии от НАТО, российские БПЛА способны работать в суровых условиях Арктики и выполнять разведывательные и боевые задачи. Отметить, что при этом Североатлантический альянс собирается использовать новых членов блока для размещения на их территории координационного центра управления для беспилотной авиации за Полярным кругом около РФ. Пока рассказывают, что для наблюдения за действиями России хотят использовать БПЛА Global Hawk.

На этом фоне появилось заявление командующего норвежской армией генерала Лервика, который высказался, что ВС РФ получили серьезный опыт использования БПЛА за счет Спецоперации и имеют над НАТО преимущество.