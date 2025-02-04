Для борьбы с наркокортелями и нелегалами.

С приходом к власти Дональда Трампа началась активная борьба с нелегальными мигрантами, которая уже привела к ряду инцидентов со странами Латинской Америки. На это фоне со своим предложением выступил основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс, который предложил властям США выдавать частным военным компаниям «каперские патенты» с разрешением действовать за пределами Соединенных Штатов. При этом Принс в своем заявлении не упомянул, как такой патент будет взаимодействовать с международным правом.

Основатель «Черной воды» сделал такое предложение не просто так, а с прицелом на работу в районе Американского залива и около стран Латинской Америки. Мол таким образом получившие патент частники помогут властям США бороться с картелями, которые гонят наркотики и нелегальных мигрантов в Северную Америку. Одновременно Принс высказался, что таким образом они смогут помочь местному гражданскому населению, которое страдает от действий преступных группировок.

«Таким образом, это можно было бы сделать в определенных районах Мексики, определенных районах Латинской Америки, чтобы ликвидировать выгоду от незаконной торговли и, конечно, лишить картели возможности действовать и терроризировать местное гражданское население» - высказывается Эрик Принс.

Стоит отметить, что в последний раз такое происходило в годы Второй мировой войны и тогда каперский патент выдали капитану дирижабля, который охотился на японские подводные лодки. Как в настоящий момент будет выглядеть действие такого патента представит сложно, особенно учитывая тот факт, что по задумке Принса такие «каперы» станут действовать не на территории США и даже не в нейтральных водах, а вполне себе в границах других стран.