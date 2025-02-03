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g1tarist
В США несколько часов не были доступны трекинговые сервисы управления гражданской авиации
Власти США признали наличие проблемы.

Гражданская авиация внутри Соединенных Штатов продолжает испытывать определенные проблемы. В этом месяце это уже послужило причиной двух серьезных инцидентов с самолетами, которые привели к самым негативным последствиям. Теперь приходят сообщения, что несколько часов не были доступны трекинговые сервисы Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, что вызвало серьезные волнения и могло привести к повторению сценариев Вашингтона и Филадельфии.

Чтобы успокоить общественность и снизить накал страстей с заявлением выступил министр транспорта США Шон Даффи. Чиновник признал тот факт, что в течении нескольких часов система не работала или функционировала некорректно.

«Это могло привести к серьёзным проблемам, меньшая из которых – задержка рейсов» - заявил Даффи.

При этом представители Министерства транспорта и в самом FAA не могут назвать точной причины возникшей проблемы. Выдвигается ряд версий, но какая именно верная пока официально не заявлено. К примеру, одно из предположений сбоя работы сервисов заключается в удалении или изменении информации на федеральных ресурсах. Мол это привело к тому, что они пропали для мониторинга и поэтому выдавались не верные данные. В частности, это привело к тому, что с ряда ресурсов просто пропали рейсы и это выглядело так, будто самолеты «приземлились» в неположенных местах. Кроме того, в течении всего сбоя ряд самолетов, по мнению ресурсов, банально завис в воздухе. В связи с этим в американском обществе нарастала паника из-за не понимая происходящего.

«Система NOTAM подключена к сети и теперь функционирует. Наше агентство продолжает расследование» - сообщает представитель FAA.

Напомним, что в январе 2025-го года уже произошло два серьезных инцидента с гражданскими самолётами, которые стали причиной трагедий. Сначала в Вашингтоне столкнулся военный вертолет и самолет, перевозящий спортсменов. Затем случилась авария в Филадельфии, которая также унесла человеческие жизни.

#сша
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