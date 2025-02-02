Поднять орбиту помог грузовой корабль «Прогресс МС-28».

Орбиту Международной космической станции (МКС) успешно скорректировали с помощью грузового корабля «Прогресс МС-28». Об этом сообщили в Роскосмосе. В результате маневров средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и теперь составляет 417,44 км.

Двигатели «Прогресс МС-28», который пристыкован к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, включились в 11:58 по московскому времени. Они проработали 1227,2 секунды, создав импульс величиной 1,82 м/с.

«Такие коррекции орбиты необходимы для обеспечения безопасного прибытия новых космических кораблей», — пояснили в Роскосмосе.

Коррекция орбиты проведена в преддверии запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27», который запланирован на апрель этого года. Поднятие орбиты позволяет создать оптимальные условия для стыковки и дальнейшей работы станции.

Грузовой корабль «Прогресс» — это важный инструмент для поддержки МКС. Он доставляет на станцию топливо, воду, продукты и оборудование. Кроме того, его двигатели используются для коррекции орбиты.

МКС находится на орбите уже более 20 лет, и её высота постепенно снижается из-за сопротивления атмосферы. Чтобы компенсировать это, орбиту станции регулярно поднимают. Без таких маневров МКС не смогла бы продолжать свою работу.

Теперь МКС готова к встрече нового экипажа, который отправится на станцию на корабле «Союз МС-27».