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g1tarist
Согласно данным компании МТС, почти половина звонков в России проходит через интернет
Россияне всё чаще пользуются VoLTE и VoWiFi.

В 2024 году 45,1% вызовов среди абонентов МТС были сделаны через технологии VoLTE и VoWiFi. Из них 39,3% пришлось на VoLTE, а 5,8% — на VoWiFi.

Почему это происходит? Рост популярности таких звонков связан с двумя основными причинами. Во-первых, мобильные сети в России активно модернизируются. Во-вторых, всё больше людей используют современные смартфоны с поддержкой 4G.

VoLTE (Voice over LTE) позволяет совершать голосовые вызовы через сети 4G. Это обеспечивает лучшее качество связи и быстрый набор номера. VoWiFi (Voice over WiFi) дает возможность звонить через Wi-Fi, что особенно удобно в местах с плохим сигналом сотовой связи.

Лидером по использованию VoLTE стал Московский регион — там 50% звонков совершаются через эту технологию. Также в топе:

  • Новосибирская область (47,3%),
  • Омская область (47%),
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область (46,4%),
  • Томская область (46%).

Самый большой рост популярности VoLTE зафиксирован в Поволжье. За год доля таких звонков там увеличилась на 12,5%.

Переход на интернет-звонки делает связь более качественной и доступной. VoLTE и VoWiFi позволяют:

  • Быстрее устанавливать соединение,
  • Улучшить качество звука,
  • Звонить даже там, где слабый сигнал сотовой сети.

Эти технологии становятся всё более популярными, и их доля в общем объеме звонков продолжает расти. Это тренд, который меняет общение пользователей по телефону.

#мтс #volte #vowifi
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