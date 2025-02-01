1200 проведенных матчей – 0 на Inferno.





Донк, один из самых опасных игроков в CS 2, кажется, идеален во всём: у него отличный аим, топовый мувмент и глубокое понимание игры. Однако у него есть одно слабое место, и оно связано с картой Inferno.

За почти 1,2 тысячи матчей в CS 2 Донк ни разу не сыграл на Inferno. Треть своих игр он провёл на Mirage (426 карт), а также часто появлялся на Ancient и Anubis (по 200 матчей). Даже в официальных играх за основную команду Spirit он ни разу не выходил на эту карту.

Команда Spirit всегда банит Inferno. Последний раз они играли на ней ещё в 2021 году, когда Донк даже не был в академии. В CS:GO он сыграл на Inferno тридцать раз, но в CS 2 эта карта полностью исчезла из его списка.

В CS 2 есть лишь одна запись игры Донка на Inferno. Это произошло перед шанхайским мейджором, где он играл на этой карте в Китае. Уже через 10 секунд после старта он столкнулся с пятью противниками, которые быстро его устранили.

Чаще всего Донк играл на банане и в апартаментах на точке А — популярных позициях для фрагеров. Его команда легко выиграла со счётом 13:3, а сам Донк показал лучший результат: 17 фрагов и рейтинг 1,56.

Чтобы победить Донка на Inferno, сначала нужно заставить его сыграть на этой карте. Однако это почти невозможно: на Faceit она, скорее всего, исключена из его маппула, а Spirit вряд ли станет играть на ней в официальных матчах до следующей смены карт.

Даже если чудом удастся вытащить Донка на Inferno, его мастерство и мувмент никуда не денутся. Возможно, он будет хуже ориентироваться в таймингах и позициях, но это компенсируется его точными выстрелами в голову.

В CS:GO Донк играл на Inferno довольно часто — 465 матчей за карьеру. Больше было только на Mirage (2034 карты) и Dust 2 (925). Возможно, ему не понравился ремейк карты в CS 2. Многие профессионалы критикуют её за слишком узкий банан и сложную раскидку.

Пока Inferno остаётся слабым местом Донка, но это не мешает ему оставаться одним из лучших игроков в CS 2. Возможно, в будущем он освоит и эту карту, но пока команды Spirit предпочитают её избегать.