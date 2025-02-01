Западные журналисты назвали бомбардировщики Су-34 особо ценным активом.





Российские военные используют истребители Су-35С для сопровождения бомбардировщиков Су-34 во время боевых вылетов. Западные эксперты называют Су-34 «особо ценным активом», что объясняет необходимость их защиты. Издание Bulgarian Military подробно рассказало, почему для этой задачи выбраны именно Су-35С, а не более современные Су-35СМ.

Су-35С — это мощный многоцелевой истребитель, способный обеспечить надежное прикрытие. Он оснащен современным радаром, который позволяет обнаруживать цели на большом расстоянии. Кроме того, в распоряжении Воздушно-космических сил России больше истребителей Су-35С, чем Су-35СМ. Это делает их более доступными для выполнения задач сопровождения.

Автор Bulgarian Military Бойко Николов предположил, что более совершенные Су-35СМ, вероятно, зарезервированы для других важных миссий.

Су-35С — это модернизированная версия знаменитого истребителя Су-27. Он получил улучшенный планер, новую авионику и мощные двигатели. Этот самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения наземных целей даже в условиях сильного противодействия.

Одной из ключевых особенностей Су-35С является радар «Жук-А» с фазированной антенной решеткой. Он способен обнаруживать цели на расстоянии более 400 километров. Это делает истребитель крайне эффективным в роли «боевого эскорта».

Кроме того, Су-35С оснащен двигателями АЛ-41Ф1С, которые позволяют ему развивать скорость до 2,25 Маха. Это делает его одним из самых быстрых истребителей в своем классе.

Основные характеристики Су-35С:

Размах крыла — 14,70 м;

Длина — 21,9 м;

Высота — 5,9 м;

Максимальная взлетная масса — 34 500 кг;

Масса топлива — 11 300 кг;

Максимальная масса боевой нагрузки — 8 000 кг на 12 узлах подвески;

Тяга двигателей: бесфорсажная — 2 х 8800 кгс, форсажная — 2 х 14 500 кгс.

Таким образом, Су-35С сочетает мощь, скорость и современные технологии, что делает его идеальным выбором для сопровождения бомбардировщиков Су-34.