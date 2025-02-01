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Гоночная Lada Iskra Sport оснащена российской секвентальной коробкой передач
Агрегат изготовило предприятие TMS Motorsport из Тольятти.

Новая гоночная модель Lada Iskra Sport получила секвентальную коробку передач, разработанную и произведенную в России. Агрегат изготовлен компанией TMS Motorsport из Тольятти, которая с 1995 года специализируется на производстве автомобилей, узлов и агрегатов.

По сравнению с гоночной Lada Vesta, новая модель более компактна и легка. А также имеет передний подрамник, что делает Iskra Sport более устойчивой и маневренной по сравнению с предыдущей версией. Автомобиль оснащен мотором объемом 1,8 литра, который выдает 173 лошадиные силы.

Гидравлический ручник позволяет лучше контролировать автомобиль на трассе. Задние тормоза от Lada Vesta обеспечивают надежное торможение. Самоблокирующийся дифференциал улучшает сцепление с дорогой, а специальные амортизаторы и жесткие пружины делают подвеску более устойчивой на высоких скоростях.

В новой гоночной Lada Iskra Sport  есть секвентальная коробка передач, которая позволяет переключать скорости последовательно, без необходимости выжимать сцепление. Это особенно полезно в гоночных условиях, где важна скорость и точность переключений.

Серийное производство Lada Iskra начнется в первом квартале 2025 года. Ожидается, что модель займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta.

Основные характеристики серийной версии:

  • Движки объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 лошадиных сил;
  • Китайский вариатор;
  • Шестиступенчатая механическая коробка передач (в зависимости от версии).

Появление новой гоночной модели с отечественными технологиями способствует развитию российского автоспорта. Использование секвентальной коробки передач демонстрирует миру рост уровня российской автомобильной промышленности. Серийная версия Iskra может стать популярным выбором для тех, кто ищет автомобиль между Granta и Vesta.

Таким образом, Lada Iskra Sport — это не только гоночный автомобиль, но и символ прогресса российской автомобильной промышленности. Её появление открывает новые перспективы для автоспорта и массового производства.

#авто #lada iskra #lada iskra sport #tms motorsport
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