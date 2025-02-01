Оптоволокно увеличило дальность работы дронов.

Российские дроны-камикадзе, управляемые по оптоволоконному кабелю, стали одним из самых эффективных средств борьбы с бронетехникой и укреплениями противника. Благодаря новой технологии дальность их работы увеличилась до 16 км, а системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) больше не представляют для них угрозы.

Управление дронами осуществляется через тонкий оптоволоконный кабель, который разматывается из катушки во время полета. Длина кабеля может достигать 16 км, что позволяет оператору контролировать дрон на большом расстоянии.

Преимущества такого подхода:

Неуязвимость к РЭБ. Оптоволокно не подвержено воздействию систем радиоэлектронной борьбы, что делает дроны практически неуловимыми. Точность. Дроны могут залетать в блиндажи, подвалы и другие труднодоступные места, уничтожая минометы и огневые точки. Дальность. Увеличенная дистанция управления позволяет использовать дроны на большем удалении от оператора.

Позывной Ибра, оператор БПЛА, поделился своим опытом: «Мастерство управления важно. Нужно знать, как вести дрон — по верху или по низу, чтобы избежать обрывов и повреждений кабеля».

Дроны-камикадзе доказали свою эффективность в уничтожении бронетехники и укреплений. Операторы могут управлять дронами на безопасном расстоянии, снижая риск для собственных войск, а использование оптоволокна делает российские дроны уникальными и трудными для нейтрализации.

Развитие технологии оптоволоконного управления открывает новые возможности для применения дронов-камикадзе. В будущем такие беспилотники могут стать еще более точными и дальнобойными, что усилит их роль в современных боевых действиях.