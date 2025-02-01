Об этом заявил военный эксперт, бывший начальник Зенитно-ракетных войск (ЗРВ) Командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев.

Российская ракетная система «Орешник» представляет серьезную угрозу для современных систем противоракетной обороны (ПРО), включая американский «Железный купол». Военный эксперт Сергей Хатылев, бывший начальник Зенитно-ракетных войск, заявил, что боевые блоки «Орешника» летят по изменяемой траектории, что делает их практически неуязвимыми для перехвата.

Особенности «Орешника»:

Изменяемая траектория. Ракеты «Орешника» не летят по прямой,. Высокая скорость. Боевые блоки развивают скорость до 10 махов (около 3 км/с). Дальность действия. Ракеты способны поражать цели на расстоянии до 5500 км.

Современные системы ПРО, такие как «Железный купол», рассчитаны на перехват ракет, летящих по предсказуемой траектории. Однако «Орешник» меняет направление полета.

«Орешник» — это универсальная система, которая может запускаться с разных платформ, будь то наземные пусковые установки, или морские корабли, или даже стратегические бомбардировщики.

Сергей Хатылев считает, что в случае гипотетического конфликта с США вероятность перехвата ракет «Орешника» составляет не более 50%.

«Наши ракеты стартуют не только с наземных полигонов. Есть и ракеты морского базирования, а также расположенные на стратегических бомбардировщиках. Если Россия использует эти вооружения, то вероятность их перехвата крайне мала», — отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боевые блоки «Орешника» атакуют цели с огромной скоростью и на большой дальности. По его словам, у западных систем ПРО нет технических возможностей для их перехвата.



