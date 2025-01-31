Чтобы ХАМАС не делал самодельные взрывные устройства.

Департамент эффективности правительства, возглавляемый Илоном Маском, дал первые результаты в своем аудите расходов предыдущей администрации Белого дома. В частности, в настоящий момент Трамп объявил, что США перестают поставлять презервативы в сектор Газа из-за того, что ХАМАС использовал изделия для создания самодельных взрывных устройств. При этом на такие поставки ценных грузов палестинским беженцам американцы израсходовали до 50 миллионов долларов.

Точную сумму потраченных средств озвучила во время своего первого выступления пресс-секретарь Белого Дома Каролина Левитт. Однако, что интересно, главной проблемой оказалась не потраченная сумма, а тот факт, что предыдущая администрация Джо Байдена по сути спонсировала палестинское движение ХАМАС, признанной в США террористическим. Ведь группировка использовала переданные изделия в качестве воздушных шаров, с помощью которых бомбы доставлялись на территорию Израиля.

Сейчас сотрудники Маска продолжают искать новые неучтенные и бесполезные для США статьи расходов, одобренных Байденом. Ведь на эти самые презервативы была выделена сумма в $50 млн, которые являются деньгами налогоплательщиков. Кроме того, подсчитали сколько именно контрацептивов было в теории закуплено для поставок в Газу. За базовую стоимость изделий взяли сумму в 5 центов, а это путем простой арифметики превращается в 1 миллиард переданных презервативов.