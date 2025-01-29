Франция собралась отправлять войска не только на Украину.

История с притязаниями нового-старого американского президента в сторону Гренландии продолжает развиваться. На этот раз на передний план со своей помощью вылезает Франция, чей глава МИД Жан-Ноэль Барро пообещал Дании помощь если та попросит. Об этом пишет на своих страницах американская газета «Политико», которая является рупором администрации Белого дома.

Французские власти продолжают махать шашкой и теперь готовы отправить свою армию не только на защиту Киева, но и для защиты Гренландии от посягательств со стороны Дональда Трампа. При этом Барро заявил, что премьеру Дании достаточно только попросить помощи и французский контингент направится на остров.

«Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад... Никто не может позволить себе вмешиваться в наши границы» - разглагольствует Барро.

Стоит отметить, что сами датчане уже увеличили свой военный бюджет на фоне угроз со стороны 47-го президента Соединенных штатов, а глава страны Фредериксен уже начала турне по европейским странам в стиле Зеленского. После Франции премьер отправится в Германию для переговоров о плохом поведении американцев с пока еще канцлером Олафом Шольцем. После немцев Фредериксен планирует посетить Брюссель и встретиться с генеральным секретарем НАТО Майком Рютте. Темой всех встреч станет история с Гренландией и посягательства США на европейские границы.

Стоит отметить, что в случае с Гренландией французы проявляют такую храбрость не потому, что не боятся США, а по причине крайне малой вероятности их прямого столкновения. По этой причине правительство Франции столь самозабвенно машет шашкой и выдает громкие обещания.