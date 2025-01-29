Теперь пригоден и для работы на море.

Приходят сообщения, что универсальный мишенный тренировочный комплекс «Адъютант» использовали во время учений сил ПВО. Однако на этот раз УМТК использовали в необычном формате, а для тренировок зенитчиков военно-морских сил, которые действовали с корабля. Информацией о проведенных учениях поделился генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов, который добавил, что это только первый этап доработке «Адъютанта».

Как рассказал Зиятдинов, «Купол» собирается доработать УМТК, который ранее использовался только на земле, для работы в морских условиях. В частности, во время учений с помощью «Адъютанта» имитировали удар по российским кораблям противокорабельными ракетами. Но пока комплекс работает только с берега или на рейде, позже планируется установить его на морскую платформу.

«Стрельбы стали одним из этапов работы над перспективным морским УМТК — предприятие ставит перед собой цель сделать комплекс межвидовым» - рассказывает Зиятдинов, гендиректор ИЭМЗ «Купол», добавляя, что вторым этапом разработки межвидового комплекса станет размещение на кораблях.

УМТК «Адъютант» способен имитировать самые разнообразные воздушные цели: беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. С помощью него тренируют зенитчиков, чтобы они могли эффективно действовать в противостоянии самым современным целям. «Адъютант» был разработан ИЭМЗ совместно с ВКО «Алмаз - Антей» и показал свою эффективность в подготовке ценных специалистов, которые сегодня защищают российское небо от всех видов угроз. Точных сроков доведения УМТК до межвидового варианта источник не уточняет.