Недофинансирование может ударить по системе ядерного сдерживания.

Британские власти продолжают срезать расходы на свою армию и флот, пытаясь избежать дефицита бюджета. На этот раз под удар попадает ядерная безопасность Королевства, основанная на атомных подводных лодках. Дело в том, что руководство ВМФ Британии решило пересмотреть условия контракта с военным подрядчиком Serco, который занимается обслуживанием королевского флота и подводными лодками, в частности. В первую очередь изменения коснуться размеров финансирования, а этом закономерно приведет к увольнениям ценных сотрудников.

В 2025-м году истекает срок продления контракта между ВМФ Великобритании и компанией «Серко», который продлевали в последний раз в 2022-м. Новый контракт предполагает резкое снижение бюджета, что сразу скажется на сотрудниках подрядчика, так как им нужно будет платить, но денег станет меньше. По этой причине профсоюз Prospect в котором состоят сотрудники Serco готовит массовую забастовку в феврале этого года. Сейчас это пока только ультиматум и представители профсоюза аргументируют тем, что снижение финансирования и увольнения сотрудников приведут к удару по безопасности страны.

«Услуги, охватываемые этим контрактом, имеют важное значение для национальной безопасности и для постоянного сдерживания на море. Сейчас стоит остановиться и переосмыслить ситуацию, чтобы избежать дорогостоящей и опасной ошибки. Постоянное сдерживание на море Великобритании включает в себя ротационный флот ядерных подводных лодок с баллистическими ракетами, при этом в море в любой момент времени должна находиться по крайней мере одна подводная лодка» - заявляет представительница профсоюза.

Руководство профсоюза даже предлагает собственный вариант решения проблемы с экономией бюджетных средств. Они предлагают заключить контракт с «Серко» не на 3 года, как обычно и было, а сразу на 10 лет. По их мнению, это должно привести к экономии почти 1,2 миллиардов фунтов стерлингов и позволит избежать увольнения сотрудников. При этом Prospect упирает на то, что уволить специалистов крайне просто, но когда внезапно потребуется восстановить их количество из-за того, что банально оставшиеся не успевают выполнять работы, то восстанавливать численность работников окажется гораздо сложнее.