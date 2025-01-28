Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Американские БПЛА-разведчики перестали появляться у российских границ после инаугурации Трампа
В последний раз активность американских беспилотников была зафиксирована в день инаугурации нового президента США.

С 2014 года и по настоящее время американские разведывательные беспилотники серии RQ-4B Global Hawk регулярно появлялись у российских границ. Беспилотники вели разведывательные действия, собирая информацию о используемых ВС РФ радиочастотах, отслеживали перемещение флота и сухопутных сил. После 2022 года такие беспилотники фиксировались каждый день, и они собирали информацию на западе Черного моря, на границах РФ и Белоруссии. Однако приходят сведения, что с момента инаугурации Трампа ни одного такого беспилотника у границ РФ не появлялось.

Российские средства раннего обнаружения и силы ПВО на протяжении последних трех лет регулярно фиксировали появление беспилотников-разведчиков RQ-4B Global Hawk. Происходили случаи, когда такие беспилотники случайно падали в акваторию Черного моря, а корабли НАТО потом пытались их найти. С чем связано отсутствие беспилотников с 20 января 2025-го года, пока неизвестно, но не стоит думать, что США перестали вести разведку за российской армией и флотом. Тем более, что НАТО продолжает разворачивать новые центры наблюдения и управления за российской территорией.

Силы Североатлантического альянса уже долгое время собираются развернуть центр наблюдения за северными границами РФ. Место точного размещения пока неизвестно, но тут, скорее всего, будут задействованы новые члены НАТО в лице Финляндии или Швеции. Те же самые финны обладают крайне обширными площадями, на которых можно прятать не одну базу, с которой станут стартовать «Рипперы» и «Глобал Хоук». К тому же США сегодня активно испытывают эти машины в условиях Северного полюса и Северного ледовитого океана.

#трамп #бпла
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Швейцарская фирма выпускает первое в мире защищенное оборудование против квантовых угроз
1
В РФ на заводе "Саста" благодаря станкам с пятиосевой обработкой будут выпускать сложные авиадетали
3
На фотографиях китайского истребителя J-XDS обнаружены подвижные законцовки крыла
1
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
12
45 лет назад на боевое дежурство встал мощнейший фрегат российского ВМФ
4
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
3
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
30
МТС предлагает тариф с «легальным VPN» и безлимитом на YouTube за 1,9 тыс. рублей
4
Samsung добавила в Galaxy S24 Ultra режим камеры Ocean Mode
1
Hisense сообщила, что третий год подряд удерживает второе место среди производителей телевизоров
1
Фотографии iPhone SE 4 показывают одиночную заднюю камеру и переднюю панель похожую на iPhone 14
+
Nvidia прекращает поддержку ряда старых видеокарт, включая легендарную GTX 1060
5
Стали известны причины глобального дефицита новых карт RTX 5000
5
Завод «Саста» в этом году начнёт серийное производство пятиосевых станков для нужд авиастроения
+
Процессоры AMD Ryzen 200 будут использовать сокет FP8, стартовую линейку может пополнить Ryzen 7 255
6
Китайские подводные лодки смогут обнаруживать и затем атаковать самолёты благодаря новому радару
+
Встроенная графика процессора Ryzen AI Max+ 395 смогла обойти мобильную RTX 4070 в среднем на 23,2%
3
Doom: The Dark Ages не получит многопользовательский режим, но будет иметь самую масштабную кампанию
1
Assassin's Creed Mirage получит первое дополнение в 2025 году
+
В Третьяковской галерее начала работу выставка, посвященная творчеству Франциско Инфанте
+

Популярные статьи

Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
6
Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
1
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
6
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
16
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
12
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
8
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
15:19
Ты то ток вчера из бана вылез.тебя аж два месяца не слышно было.мяукующего ..переобувальщика.скажи ,ты насток туп что думаешь что без симки акк не зарегить ???.ты феерический долбач.а в бан я тебя отп...
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
RandomXP
15:16
Увидел такой пост - пиши донос. Видимо в моем окружении ВК таких людей нет
Жителю рязанской области грозит пять лет тюрьмы из-за рассказанного анекдота
Китя
15:15
Скоро снова в бан уйдешь. сходи купи новые симки для регистраций новых акантов.
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
Кантемир Агузаров
15:15
В амуде рил какие-то оптимисты работают
Зарубежный ритейлер подтвердил наличие Radeon RX 9000 и рассказал о ценовой стратегии AMD
Alva_TheCasino
15:15
LOL, так это было понятно. Хочу подметить, что автор данной статьи не достаточно глубоко раскрыл варианты событий соревнований между США и Китаем в области ИИ. Будет интересно как действующий президен...
Как китайская нейросеть DeepSeek обвалила рынок акций технологических гигантов
Dorianis
15:15
Почему вы так решили?
Как китайская нейросеть DeepSeek обвалила рынок акций технологических гигантов
Nvidia&Intel Hater
15:13
я думал его вообще никто не cтавит)
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
Денис Попов
15:13
а можно просто купить мод у энтузиастов, и выпустить коммерческий продукт норм качества... но для них лучше запретить и делать и продавать дерьмо
Оббе Вермей пояснил, почему Rockstar блокирует фанатские моды GTA
linux4ever
15:07
Кому чумбасофт от разраба, который не знает, что такое LSP?
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
Чatо -- Боt
15:06
Некроинец, помоги своей родине, сдай бесплатно одну свою почку в Фонд_голодувающих_на_Банковой!
Депутат Рады Гетманцев: Госдолг Украины составил 90% ВВП
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем