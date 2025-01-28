В последний раз активность американских беспилотников была зафиксирована в день инаугурации нового президента США.

С 2014 года и по настоящее время американские разведывательные беспилотники серии RQ-4B Global Hawk регулярно появлялись у российских границ. Беспилотники вели разведывательные действия, собирая информацию о используемых ВС РФ радиочастотах, отслеживали перемещение флота и сухопутных сил. После 2022 года такие беспилотники фиксировались каждый день, и они собирали информацию на западе Черного моря, на границах РФ и Белоруссии. Однако приходят сведения, что с момента инаугурации Трампа ни одного такого беспилотника у границ РФ не появлялось.

Российские средства раннего обнаружения и силы ПВО на протяжении последних трех лет регулярно фиксировали появление беспилотников-разведчиков RQ-4B Global Hawk. Происходили случаи, когда такие беспилотники случайно падали в акваторию Черного моря, а корабли НАТО потом пытались их найти. С чем связано отсутствие беспилотников с 20 января 2025-го года, пока неизвестно, но не стоит думать, что США перестали вести разведку за российской армией и флотом. Тем более, что НАТО продолжает разворачивать новые центры наблюдения и управления за российской территорией.

Силы Североатлантического альянса уже долгое время собираются развернуть центр наблюдения за северными границами РФ. Место точного размещения пока неизвестно, но тут, скорее всего, будут задействованы новые члены НАТО в лице Финляндии или Швеции. Те же самые финны обладают крайне обширными площадями, на которых можно прятать не одну базу, с которой станут стартовать «Рипперы» и «Глобал Хоук». К тому же США сегодня активно испытывают эти машины в условиях Северного полюса и Северного ледовитого океана.