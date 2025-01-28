Экипаж три дня удерживали под стражей.

Страны НАТО продолжают останавливать российские корабли под различными предлогами. На этот раз задержанию со стороны испанского спецназа, ВМФ и ФБР США подвергся контейнеровоз Baltic Summer, который шел из порта Пуэрто-Боливар в Эквадоре в Санкт-Петербург в РФ. При этом моряков удерживали три дня под стражей и не давали воспользоваться консульскими услугами. На корабле пытались найти запрещенные вещества, которые экипаж якобы перевозил из Нового света в Россию.

Согласно свидетельствам моряков, контейнеровоз Baltic Summer в районе нейтральных вод около Португалии был задержан с задействованием подразделений спецназначения военно-морских сил Испании и агентов американской политической полиции ФБР. В штурмовой операции было задействовано до 20 силовиков, которые начали проводить масштабный обыск с целью найти контрабандные товары. В итоге экипаж Baltic Summer продержали три дня, но были вынуждены отпустить, и теперь судно уже в Балтийском море.

Стоит отметить, что случай с Baltic Summer не единичен, буквально в этом году финские пограничники задержали российский танкер и завели его в порт Финляндии. Морякам предъявляли обвинения в якобы повреждении кабеля, который соединяет Финляндию и Эстонию по морскому дну. Также источники рассказывали, что на судне вроде как было обнаружено оборудование шпионского характера, которое использовала российская разведка.