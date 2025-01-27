Войска США на территории Германии присутствуют со времен Второй мировой войны.

Американские власти должны вывести из Германии свои войска, свернуть военные базы и убрать из страны ядерное оружие. С таким заявлением выступила депутат немецкого парламента (Бундестага) от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» по фамилии Дагделен. По мнению политика нужно покончить с этим вассалитетом Германии, которое навязывалось последние десятилетия после окончания Второй мировой войны.

«Для Германии настало время вывести американские войска и американское ядерное оружие. Разрушительная вассальная преданность должна быть прекращена» - заявляет Дагделен.

Стоит также отметить, что сейчас в Германии развернуты серьезные американские контингенты и даже размещается один из штабов сухопутных сил США в Европе. Кроме того, именно там хранится часть американского ядерного арсенала, который угрожает России. Развертывание военной инфраструктуры началось еще в 1950-е годы, когда Холодная война лишь разгоралась. Советский Союз в свою очередь также размещал свои войска в ГДР, в том числе и средства поражения со специальными боевыми частями.

Депутат также добавила, что Европе в целом не по пути с США, особенно после заявлений Трампа во время выступления в Давосе. Однако с ней несогласен нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что США и ФРГ связывают долгие и плодотворные взаимоотношения, в том числе и экономические. Крики о том, что Германии пора избавиться от американского поводка регулярно раздаются, но так и остаются просто заявлениями политиков, бизнесменов и деятелей культуры.