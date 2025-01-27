Это будет крупнейшее в мире захоронение радиоактивных отходов.

Атомные электростанции дают много дешевого электричества, но имеют недостаток в виде радиоактивных отходов, которые как-то нужно хранить. Британские АЭС в этом плане не исключение и за долгие годы эксплуатации англичане скопили 140 тонн плутония. Отходы собираются захоронить, так как сейчас их размещают в хранилище в Саллефилде, которое не соответствует требованиям и регулярно становится источником зараженной воды, уходящей в грунт.

Как пишет английское издание The Daily Telegraph, ранее эти отходы собирались переработать и заново запустить в использование на АЭС. Однако правящая в Британии лейбороистская партия решила, что это слишком дорого и долго и поэтому нужно весь плутоний правильно захоронить на новом объекте. Сейчас все 140 тонн опасного груза находятся на хранении на полигоне в Саллефилде, но оно признано ненадежным. В частности, из-за старости бункеров случаются регулярные протечки радиоактивной воды в грунт, что очень плохо для экологии.

Кроме того, опасения вызывает и компьютерная система, используемая сотрудниками. Дело в том, что систему безопасности уже несколько раз пытались взломать хакеры, но британские власти стараются об этом умалчивать. Как и тот факт, что почва в Саллефилде регулярно заражается радиоактивными отходами. Согласно заявлениям властей, новое место хранения отходов работы АЭС будет более надежным, а сами отходы будут смешивать с жидким стеклом и запечатывать в бетонных бункерах.