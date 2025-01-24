А конкретно от 2-х до 5 процентов от ВВП.

Страны-участницы блока НАТО должны лучше заботиться о своей безопасности и повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Именно с таким заявлением выступил Дональд Трамп по видеосвязи на международном экономическом форуме в Давосе. При этом нового-старого президента США не особенно беспокоит вопрос, что некоторые страны блока не могут нормально тянуть и установленные сейчас 2 процента от их ВВП, которые тратится на оборону.

Слова Трампа не являются неожиданными, так как еще во время президентства Байдена он заявлял, что страны Европы должны сами заботиться о своей безопасности и больше тратить денег на ее обеспечение. Разумеется, эти изречения шли на фоне риторики про противостояние российской угрозе. Что касается РФ, то Трамп прошелся и по ней, заявив, что работает над мирным урегулированием конфликта на Украине и его предвыборные обещания не отложены в долгий ящик.

Также 47-й президент США заявил, что будет работать с Саудовской Аравией и странами ОПЕК на тему снижения цен на нефть. При этом главная цель переговоров будет заключаться не только в снижении цен на энергоресурсы, но и на экономическое давление на Россию. Таким образом Трамп хочет заставить Москву пойти на мирные переговоры, которые, по словам американского президента, готовы принять в Киеве. Что интересно, заявление Трампа озвучено так, что если Москва откажется от этих переговоров, то будет выглядеть не лучшим образом.

Трамп также прошелся и по мировой обстановке и, в частности, по ценам на продовольствие, пообещав решить этот вопрос. Для этого он хочет сделать Америку сильной, используя высокие технологии и большой процент криптовалюты в экономике страны.