На протяжении 4 лет, пока президентский пост занимал Джо Байден, Трамп подвергался бесконечным судебным преследованиям.

В Белом доме потихоньку начинает раскручиваться маховик перемен, запущенный новым, 47-м, президентом США. В частности, каждый день подписываются новые указы и отменяются те, что в свое время заверял предыдущий владелец Овального кабинета. При этом республиканец Трамп дал свое первое большое интервью из того самого кабинета в котором прошелся по Байдену с критикой. Особенно новый-старый президент США раскритиковал решение своего коллеги по поводу индульгенции для своих ближников и родственников, которые тот подписал заранее.

Президент Байден боялся, что его родню и сторонников Трамп начнёт обвинять и преследовать, как в свое время с ним поступили демократы и администрация 46-го президента. Есть информация, что если бы Трамп не победил на президентских выборах, то в большой долей вероятности отправился за решетку по всем предъявленным ему обвинениям.

«И, знаете, самое смешное, а может быть, и печальное, что он не помиловал себя сам» - комментирует Трамп решение предыдущего президента.

Стоит отметить, что за все время правления Байдена Трампа преследовали по всем возможным поводам, включая официально доказанные подлоги. Как рассказал журналисту сам новый президент, он потратил миллионы долларов и нервных клеток, чтобы остаться на свободе. Однако сам Трамп преследовать семью Байдена и тем более самого бывшего президента не станет, так как в свое время не стал пытаться посадить за решетку Хилари Клинтон, которая была противником Дональда за президентское кресло в 2016-м году.

Стоит отметить, согласно официальным законам США, все президенты, и действующий и ушедшие с поста, находятся под защитой государства и по идее не могут быть привлечены к ответу в суде. Их продолжают опекать специальные службы, а также оставляют привилегии, которые весьма обширны. Однако в сторону Трампа настолько сильно работали во время президентства Байдена, что порой пренебрегали этой особенностью американского законодательства.