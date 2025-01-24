Уже переброшены полторы тысячи солдат.

47-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начал выполнять свои предвыборные обещания. В частности, речь идет о решении вопроса с нелегальными мигрантами, которые просачиваются через южную границу США, пользуясь всеми возможными способами. Указ предполагает выдворение нелегалов обратно в Мексику и для этого задействуют армейские подразделения. Пентагон уже начал выполнять приказ Трампа и перебрасывает к границе почти 1500 военнослужащих армии США.

Проблема с нелегальными мигрантами в США стоит очень жестко, но демократы ее никак не решали и этой возможностью воспользовался Трамп, пообещавший избирателям заняться этим вопросом вплотную. По этой причине на границу перебрасывают военно-транспортные вертолеты, которые будут использовать для вывоза мигрантов в Мексику. Тут стоит отметить, что пока предполагается вывести всего 5 000 нелегалов. Однако в США их миллионы и их число растет с каждым новым днем. В том же Лос-Анжелесе, который продолжает гореть, только официально до 44 000 нелегальных мигрантов.

«Наша операция на границе с Мексикой – это только начало. Вместе с Министерством внутренней безопасности, федеральными агентствами и партнёрами из штатов, мы нарастим усилия, чтобы противостоять всему спектру угроз, обозначенных президентом на границах нашей страны» - заявляет Роберт Салессес, ВРИО главы Пентагона.

Стоит отметить, что в будущем Пентагон планирует перебросить на южные рубежи США еще несколько тысяч морских пехотинцев. Это нужно для того, чтобы лучше контролировать пограничную реку, которую мигранты пересекают вплавь, вброд и на транспорте. Однако пока непонятно насколько долго военные будут заниматься этим вопросом, так как официально они не могут действовать на территории США. Для этого у американцев существует национальная гвардия.