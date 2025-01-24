Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Первые американские солдаты уже переброшены к южной границе США для контроля границы с Мексикой
Уже переброшены полторы тысячи солдат.

47-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начал выполнять свои предвыборные обещания. В частности, речь идет о решении вопроса с нелегальными мигрантами, которые просачиваются через южную границу США, пользуясь всеми возможными способами. Указ предполагает выдворение нелегалов обратно в Мексику и для этого задействуют армейские подразделения. Пентагон уже начал выполнять приказ Трампа и перебрасывает к границе почти 1500 военнослужащих армии США.

Проблема с нелегальными мигрантами в США стоит очень жестко, но демократы ее никак не решали и этой возможностью воспользовался Трамп, пообещавший избирателям заняться этим вопросом вплотную. По этой причине на границу перебрасывают военно-транспортные вертолеты, которые будут использовать для вывоза мигрантов в Мексику. Тут стоит отметить, что пока предполагается вывести всего 5 000 нелегалов. Однако в США их миллионы и их число растет с каждым новым днем. В том же Лос-Анжелесе, который продолжает гореть, только официально до 44 000 нелегальных мигрантов.

«Наша операция на границе с Мексикой – это только начало. Вместе с Министерством внутренней безопасности, федеральными агентствами и партнёрами из штатов, мы нарастим усилия, чтобы противостоять всему спектру угроз, обозначенных президентом на границах нашей страны» - заявляет Роберт Салессес, ВРИО главы Пентагона.

Стоит отметить, что в будущем Пентагон планирует перебросить на южные рубежи США еще несколько тысяч морских пехотинцев. Это нужно для того, чтобы лучше контролировать пограничную реку, которую мигранты пересекают вплавь, вброд и на транспорте. Однако пока непонятно насколько долго военные будут заниматься этим вопросом, так как официально они не могут действовать на территории США. Для этого у американцев существует национальная гвардия.

#сша #пентагон
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 13 смартфонов, которые не получат новую HyperOS 2.0 и уже завершили жизненный цикл
+
Американские ракеты-носители будут запускаться в космос из Норвегии
5
Huawei Pura 80 Ultra может стать лучшим камерофоном с тремя камерами собственной разработки
2
В Австрии демонтируют один из самых мощных коротковолновых передатчиков радиосигналов в Европе
3
Европейский бизнес не хочет покупать дорогой американский СПГ
+
Жители США из-за экономии и медленного устаревания телефонов стали чаще покупать старые iPhone
+
Samsung Galaxy S25 Ultra отличается от S24 Ultra улучшенными динамиками, камерами и охлаждением
1
В России могут обязать Steam и другие платформы идентифицировать пользователей через «Госуслуги»
9
Следующим ремейком от Capcom будет Resident Evil 0
+
Xiaomi может выпустить смартфон с камерой 200 Мп с зумом раньше Samsung
+
Согласно ComputerBase, новая настольная видеокарта NVIDIA получит 96 ГБ памяти GDDR7
2
Самый древний и старый живой организм на Земле на грани исчезновения из-за деятельности человека
1
Новые процессоры Intel Nova Lake были замечены в транспортной накладной
+
В России создали новые дроны "Касатка" и "Микроб" с функциями ИИ и ретрансляции сигнала на 50 км
+
Япония добилась прогресса в беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния
+
Apple Intelligence будет включена по умолчанию на всех совместимых iPhone, начиная с iOS 18.3
+
Саудовская Аравия показала эскизы первой секции горизонтального небоскреба «The Line»
+
Xiaomi стала лидером на рынке флагманов, продав более 2 миллионов смартфонов Xiaomi 15
1
NVIDIA GeForce RTX 5080 уже продается во Вьетнаме за 1400 долларов
1
Innocn представила 49-дюймовый изогнутый 5K OLED монитор с частотой обновления 144 Гц
+

Популярные статьи

Холодная планета - вспоминаю игру "Lost Planet"
4
В Сибири появится завод за 21 млрд рублей для переработки "культуры будущего" - рапса
4
"Анора" - странный претендент на премию Оскар (субъективное мнение)
3
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
10
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
58
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
37
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
5
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
2
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
2

Сейчас обсуждают

linux4ever
19:18
Да нормально, недорого. Скажи кому в 2010, что обычный ПК будет стоить 600 тыс.
ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral будет предлагаться по цене около 2800 долларов
nonses84
19:12
Копейки
ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral будет предлагаться по цене около 2800 долларов
nonses84
19:12
Походу пахнет жареным.
ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral будет предлагаться по цене около 2800 долларов
daring
19:11
Во байки травит.
Трамп объяснил, почему у РФ гиперзвуковое оружие есть, а у США — нет
Evgeny Chezarin
19:07
Свою брал на Савеловском. Вместе с ней еще взял DVD-ROM pioneer без лотка. Первая неделя была чуть ли не с отвалом от внешнего мира. Эх...
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
FelsheR-zzzzz
19:04
Так ты мамы не облизывай, мало ли чем еще китайцы к ним прикасались. Нам пофиг - в копм поставил и забыл.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
nonses84
19:01
Так он и на Россию клевечит, выставляя в плохом свете!
Трамп объяснил, почему у РФ гиперзвуковое оружие есть, а у США — нет
Nacvark
19:00
он так заряжен был, будто под веществами, ну или эмоции сильно выраженные. насчёт вскинутой руки, в штатах от салюта отказались как раз таки, чтобы их с нацистами не ассоциировали. очевидно, что если ...
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
ЧatoБoт
18:55
Россия вновь заявила о своём несогласии с расширением присутствия НАТО в Балтийском море
Aksart
18:50
Год назад я стоял перед выбором между платформой AM5 и LGA1700, а свелось всё к тому выбрать ли мне плату за 30k и процессор за 15к или всё таки проц за 30 и "мамку" за 15. Вот так я и оказался в лаге...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем