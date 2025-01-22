Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Китайские учёные совершили значительный прорыв в разработке аккумуляторов. Они создали литий-серный аккумулятор, который способен сохранять до 80% своей начальной зарядной ёмкости даже после 25 000 циклов перезарядки. Это значительно превосходит возможности обычных литий-ионных аккумуляторов, которые обычно теряют свои свойства уже после 1000 циклов.

Инженеры и материаловеды из разных стран работали над этим проектом, результаты которого были опубликованы в престижном научном журнале Nature. Основной задачей было сделать аккумуляторы более лёгкими и компактными, что важно для многих современных технологий, включая мобильные устройства и электромобили.

В ходе исследования учёные сосредоточились на использовании серы в качестве материала для электродов. Сера доступна и недорога, но её взаимодействие с литием ранее приводило к быстрой деградации аккумулятора. Однако новый подход позволил преодолеть эти трудности. Учёные разработали пористый электрод из серы с добавлением бора, лития, фосфора и йода. Особенно важную роль сыграл йод, который ускорил электронные реакции, повысив тем самым эффективность аккумулятора.

Благодаря новой технологии аккумулятор можно быстро заряжать, даже при высоких температурах, и он способен длительное время сохранять высокую зарядную ёмкость. Это открывает новые возможности для использования таких аккумуляторов в различных устройствах и транспортных средствах.

Исследователи подчеркивают, что необходимо продолжить работу над улучшением плотности энергии аккумулятора и возможно, включением других материалов в состав, чтобы сделать аккумулятор ещё более лёгким и эффективным. Это открытие уже сейчас считается значительным шагом вперёд в области аккумуляторных технологий.