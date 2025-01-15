Но кнопочные телефоны Nokia продолжат выпускать.

Компания HMD Global приняла решение остановить реализацию мобильных телефонов под известным брендом Nokia. Вместо этого она теперь будет использовать собственный бренд HMD. Однако кнопочные телефоны под брендом Nokia всё еще будут выпускаться.

Nokia когда-то занимала лидирующие позиции на рынке смартфонов. В последние годы компания сталкивалась с трудностями в конкуренции с новыми смартфонами. После неудачной попытки Microsoft возродить бренд с помощью телефонов на базе Windows, в 2016 году HMD Global получила лицензию на производство мобильных телефонов под брендом Nokia. В этот период на рынок вышло множество доступных и качественных моделей, которые пользовались популярностью у потребителей.

Тем не менее, HMD начала постепенно отказываться от использования бренда Nokia для своих смартфонов. На сайте HMD теперь можно увидеть новые модели под собственным брендом, такие как HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura и Pulse. Все смартфоны Nokia перенесены на отдельную страницу, где они помечены как «устаревшие устройства» и больше не доступны для покупки.

Интересно, что даже относительно новый смартфон Nokia XR21, выпущенный в середине 2023 года, теперь представлен под брендом HMD и называется «HMD XR21». Несмотря на это, сам XR21 все еще можно приобрести, но только под новым именем.

Важно отметить, что хотя смартфоны под брендом Nokia больше не будут производиться, HMD Global продолжит выпускать кнопочные телефоны под этой маркой. Это решение позволяет сохранить наследие Nokia в сегменте простых и недорогих мобильных устройств, которые по-прежнему пользуются спросом среди потребителей.

Таким образом, HMD Global делает шаг в сторону обновления своего имиджа, сосредоточившись на собственном бренде для смартфонов. Эта стратегия может помочь компании выделиться на фоне конкурентов и предложить новые интересные решения на рынке мобильных технологий. В то же время, потребители, предпочитающие классические кнопочные телефоны, смогут продолжить пользоваться продукцией под брендом Nokia, что подтверждает приверженность компании к разнообразию в мобильной индустрии.

Переход на собственный бренд HMD для смартфонов и продолжение выпуска кнопочных телефонов под маркой Nokia открывают новые горизонты для компании.