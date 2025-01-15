Об этом заявил официальный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

Йеменские хуситы в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС продолжают наносить ущерб Израилю и его западным союзникам. Группировке удалось отогнать от берегов американский авианосец, а теперь они запустили ракету по зданию Минобороны Израиля. Об этом в своем заявлении сообщил представитель группировки «Ансар Алла» Яхья Сариа.

Согласно заявлению Сариа, хуситы выпустили по Израилю в прошлые 12 часов две ракеты. Одна из них, гиперзвуковая, смогла преодолеть средства ПВО ЦАХАЛ и поразила здание израильского Минобороны. При этом вторую ракету израильтяне смогли перехватить. Про последствия прилета гиперзвуковой ракеты сведений нет.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав так называемое министерство обороны израильского противника в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». Ракета достигла своей цели, системы перехвата не смогли ее отследить» - заявляет представитель йеменских хуситов.

Что интересно, израильские военные подтверждают факт пуска ракет, но заявляют, что на нее среагировали и молчат про развитие ситуации. При этом также нет никаких данных по поводу куда упали обломки ракеты и не пострадали ли мирные жители.