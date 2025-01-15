Были рассмотрены практические шаги для реализации французской инициативы.

Глава Украины Владимир Зеленский совершил телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого рассказал про успехи украинской армии в зоне проведения российской Спецоперации.

Если верить поступающим сведениям, то президенты обсуждали также вопрос ввода на Украину французских военных контингентов и способы практического воплощения этой затеи в жизнь. При этом рассматривалась также возможность расширения списка стран, которые примут участие в вводе своих войске. Стоит отметить, что прошлой осенью НАТО отказалось вводить свои силы на Украину, но не запретило проявлять западным странам личную инициативу и создавать «миротворческую» коалицию оп защите украинского народа от российской агрессии.

Что интересно, речь идет о вводе военных контингентов только после прекращения огня на линии боевого соприкосновения и развертывание баз прямо на границе ЛБС. ДО момента окончания «горячей» фазы никто вводить миротворческие контингенты не станет. При этом остается большим вопросом пойдет ли на такой шаг Россия, так как без ее ведома такой маневр провернуть будет просто невозможно. Кроме того, это только теоретические рассуждения, так как пока ВС РФ не собираются останавливаться на достигнутом и идут вперед.