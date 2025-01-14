В них есть возможность поплавать и поддержка «Маруси».

Компания "МегаФон" представила новинку в своей линейке продуктов под брендом Fontel — детские умные часы с технологией eSIM. Это первый такой продукт в ассортименте Fontel и на рынке федеральных розничных сетей России. Ранее компания уже выпускала умные часы, которые работали через Bluetooth и модели с обычными симками.

Новые часы оснащены 1,83-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 240 на 284 пикселя. Они поддерживают геолокацию, аудио- и видеозвонки, отправку текстовых сообщений и оснащены фронтальной камерой на 2 Мп. Устройство защищено от воды по стандарту IP67, что позволяет плавать с ними до 30 минут на глубине до одного метра. Часы могут работать без зарядки до трех дней. Всё благодаря аккумулятору емкостью 800мАч.

Также в часах предусмотрена функция голосового помощника "Маруся", что делает их еще более удобными в использовании. Модели доступны в двух цветах: сером и розовом. Цена новых умных часов составляет 7 тысяч рублей.

Эти часы станут отличным выбором для родителей, которые хотят быть в курсе местоположения своих детей и обеспечить им средство связи на случай необходимости.