Пока всё в планах, решение пока не принято.

Volkswagen рассматривает возможность запуска нового седана Jetta VA7 на российском рынке. Пока окончательное решение о продажах не принято, но уже известно, что официальный импортер автомобилей марки Jetta, созданной совместно с китайской корпорацией FAW, активно анализирует спрос на эту модель среди российских покупателей.

По информации от представителей Jetta, компания внимательно изучает рынок и потребности клиентов, чтобы понять, насколько новинка будет востребована в России. Стоит отметить, что Jetta VA7 еще не поступил в продажу даже в Китае, однако уже вызывает интерес у российских потребителей.

Седан Jetta VA7, который считается аналогом популярной Toyota Corolla, оснащен 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил и 7-ступенчатой коробкой передач DSG с "мокрыми" сцеплениями. В Китае цена на автомобиль варьируется от 1,4 до 1,8 миллиона рублей. Ожидается, что в России стоимость может быть значительно выше из-за налогов и таможенных пошлин.



