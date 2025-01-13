Старую машину не хотят брать несмотря на скидку.

Новая модель Tesla, Model Y 2025, вызвала настоящий фурор на рынке. За первые 24 часа после старта приема заказов более 50 000 человек решили приобрести этот автомобиль. Старая версия Model Y, несмотря на предложенные скидки, теряет свою популярность среди покупателей.

Продажи новой Tesla начались с рекордных показателей. В Китае, например, представлены две версии Model Y 2025: базовая заднеприводная модель по цене 35 950 долларов и улучшенная версия с полным приводом и большим запасом хода за 41 400 долларов. По информации от представителей Tesla China, первые поставки автомобиля планируются на март.

Сотрудники компании сообщают, что из-за высокого спроса даже те, кто внесет предоплату сейчас, могут получить свой автомобиль не раньше апреля или мая. Несмотря на доступность старой модели по сниженной цене, большинство клиентов предпочитают оформить заказ на новую Model Y.

Ожидается, что новая Tesla Model Y 2025 установит новые стандарты в своем классе. Подробнее о характеристиках и особенностях этой модели вы сможете прочитать в нашем предстоящем анонсе.