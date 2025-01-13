Его цена составит около 40 тыс. долларов

Новый спортивный автомобиль JMEV 01, разработанный с поддержкой компании Xiaomi, скоро появится на рынке. Эта модель, ранее известная как SC-01, будет продаваться по цене около 40 тысяч долларов. Изменение названия связано с получением лицензии на продажу в рамках китайского бренда JMEV.

Машина была разработана стартапом Tianjin Gongjianpai Auto Technology. Стартап этот был основанным в 2016 году Фэн Сяотуном. Он также ведет популярный YouTube-канал China Car Custom. Xiaomi Group вложила значительные средства в этот проект, а соучредитель Xiaomi Лю Дэчжэн занимает пост директора в компании. В сентябре 2022 года был представлен электрический родстер SC-01, первоначально планировавшийся к выпуску в 2024 году, но теперь включенный в линейку JMEV.

JMEV 01 — это двухдверный родстер с дизайном, включающим острые фары, круглые задние фонари и скошенные задние стойки. Размеры автомобиля составляют 4106 x 1830 x 1170 мм, а колесная база — 2503 мм. Передняя и задняя колея равны 1580 мм. Углы въезда и съезда составляют 10 и 16 градусов соответственно, а снаряженная масса — 1365 кг, что на 25 кг тяжелее, чем у Porsche Cayman 987.

Привод JMEV 01 осуществляется двумя синхронными двигателями с постоянными магнитами TZ200XSWMA, установленными на передней и задней осях. Эти двигатели производятся компанией Enpower, которая сотрудничает с такими автопроизводителями, как Geely, SAIC, Great Wall Motor и другими. Каждый двигатель развивает мощность 160 кВт (214 л.с.), обеспечивая общую мощность системы в 320 кВт (429 л.с.). Максимальная скорость автомобиля достигает 200 км/ч.

Таким образом, JMEV 01 обещает стать доступным, но мощным спортивным автомобилем, который привлечет внимание любителей скорости и технологий.