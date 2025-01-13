Он умеет вызывать положительные эмоции.

На международной выставке CES 2025 в Японии был представлен новый робот-компаньон, который привлек внимание посетителей своим необычным внешним видом и функциями. Разработанный японским стартапом Yukai Engineering, который уже известен своими инновационными роботами Qoobo и Amagami Ham Ham, новый робот получил название Mirumi. Этот компактный робот напоминает маленького птенца или йети и способен вызывать улыбку у каждого, кто на него смотрит.

Mirumi создан для того, чтобы дарить людям радость и положительные эмоции. Оснащенный датчиком расстояния и инерциальным измерительным блоком, он умеет реагировать на присутствие человека, его прикосновения и движения. Когда кто-то появляется перед ним, Mirumi сначала скромно прячет лицо, а затем осторожно заглядывает на человека, создавая впечатление застенчивости. При прикосновении робот может кивать головой, а в руках он легко вибрирует.

Mirumi не издает звуков, что делает его идеальным компаньоном даже для тихих домашних обстановок. Работает он от аккумулятора, который обеспечивает до восьми часов автономной работы. Робот представлен в трех цветах: белом, черном и персиковом.

В конце года Yukai Engineering планирует запустить краудфандинговую кампанию для финансирования производства Mirumi. Ожидается, что стоимость робота составит около 70 долларов США.