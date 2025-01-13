По данным аналитического агентства "Автостат-инфо", продажи электромобилей Zeekr увеличились на 106% по сравнению с прошлым годом. Всего было продано более 5000 новых автомобилей модели Zeekr 001.

В 2024 году рынок электромобилей в России показал значительный рост. Особенно выделился бренд Zeekr, который, несмотря на отсутствие официального представительства в стране, смог завоевать лидерство в этом сегменте. По данным аналитического агентства "Автостат-инфо", продажи электромобилей Zeekr увеличились на 106% по сравнению с прошлым годом. Всего было продано более 5000 новых автомобилей модели Zeekr 001.

"Москвич" также показал хорошие результаты, заняв второе место по популярности среди электромобилей. В 2024 году россияне приобрели 1805 автомобилей модели "Москвич 3Е", что на 214% больше, чем в предыдущем году.

На третьем месте оказалась марка Evolute, хотя здесь наблюдается спад продаж. В 2024 году было продано 1230 автомобилей этой марки, что на 39% меньше, чем годом ранее.

Среди отдельных моделей лидером стал Zeekr 001 с результатом в 5096 проданных единиц, что на 74% больше, чем в 2023 году. За ним следует "Москвич 3Е" и Zeekr X, продажи которого достигли 1422 единиц, увеличившись на 191% по сравнению с предыдущим годом.