В данный момент этот полноразмерный пикап имеет 258 л.с.

Nissan Dongfeng представил новый пикап Z9 в Китае. Этот полноразмерный автомобиль оборудован бензиновым и дизельным двигателями. В ближайшем будущем компания планирует выпустить гибридную версию с мощностью в 435 лошадиных сил, которая сможет проехать до 1100 км на одном баке бензина.

Пикап имеет внушительные размеры: длина составляет 5520 мм, ширина — 1960 мм, а высота — 1950 мм. Колесная база равна 3300 мм. В стандартной комплектации Z9 оснащается 2,0л. бензиновым турбомотором мощностью 258л.с.. Также доступен 2,3-литровый дизельный двигатель мощностью 190л.с.. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой АКПП.

Интерьер пикапа выполнен в стиле минимализма. В нем установлена цифровая приборная панель и медиасистема с большим экраном. Стоимость новинки пока не объявлена.