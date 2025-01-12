Оно выполняется на пробеге 90 тыс. км.

Владельцам новой Lada Aura не придется тратить большие суммы на техническое обслуживание автомобиля. Согласно информации от ресурса «Лада.онлайн», стоимость обслуживания этой модели варьируется от 11,3 тысячи до 36 тысяч рублей. Самым дорогим является шестое ТО, которое нужно проводить при пробеге около 90 тысяч километров и обойдется владельцу в 36 тысяч рублей. Третье ТО тоже считается относительно дорогим – его стоимость составляет 28,4 тысячи рублей и оно проводится на пробеге от 44,5 до 45,5 тысяч километров.

Кроме того, дилеры могут предложить цены на техническое обслуживание ниже максимально установленных. Для удобства владельцев Lada Aura также доступна премиальная линия технической поддержки.

Lada Aura доступна на рынке в двух комплектациях: Premier и Status. Цены на эти автомобили начинаются от 2,6 миллиона и 2,8 миллиона рублей соответственно. Это делает Lada Aura привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный автомобиль с доступными расходами на обслуживание.