DLSS 4 на этом фоне кажется игрушкой.

Nvidia недавно представила новые видеокарты GeForce RTX 50, а также обновленную технологию мультикадровой генерации в рамках системы улучшения изображений DLSS 4. Эта технология позволяет создавать до трех дополнительных кадров для каждого исходного, что значительно улучшает качество видео.

Однако, появилась и другая программа, Lossless Scaling 3, которая умеет генерировать до 20 промежуточных кадров. Это значительно превосходит возможности предыдущей версии программы, которая могла создавать только четыре кадра. Таким образом, теоретически, можно увеличить частоту кадров в играх с 30 до сотен. Однако на практике, особенно в современных играх, такое увеличение может привести к появлению графических артефактов, что снижает качество изображения.

В частности, даже при использовании режима с десятью генерируемыми кадрами, в играх могут появляться заметные искажения. Этот режим может быть более подходящим для старых или простых игр, запускаемых через эмулятор, где высокая частота кадров не так критична.

Тем не менее, режим с тройной генерацией кадров показывает отличные результаты, хотя при тщательном анализе все же можно заметить некоторые артефакты. Стоит отметить, что подобные проблемы встречаются и в других технологиях, таких как DLSS и FSR. Кроме того, увеличение числа генерируемых кадров до десяти или двадцати не приводит к улучшению производительности по сравнению с тройной генерацией, что может быть связано с ошибками в измерении частоты кадров.

Одним из преимуществ Lossless Scaling 3 является ее универсальность. Программа работает на уровне системы и не требует использования специфических видеокарт, хотя разработчики рекомендуют избегать использования устаревших моделей. При этом стоимость программы составляет всего несколько долларов.