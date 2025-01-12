Карта засветилась в онлайн-магазине по цене на уровне RX 7800 XT.

Новая видеокарта Radeon RX 9070 XT от Gigabyte может стать отличным выбором для покупателей благодаря своей привлекательной цене. Недавно в одном из филиппинских магазинов появилась информация о цене этой модели, которая составляет 35 000 филиппинских песо, что примерно равно 595 долларам.

Хотя эта цена кажется выше ожидаемых 480-550 долларов, важно учитывать, что цены на электронику в Филиппинах обычно выше, чем в США и Европе. Для сравнения, другая модель видеокарты, RX 7800 XT, которая в США и Европе продается примерно за 500 долларов, в том же филиппинском магазине стоит около 595 долларов. А значит, что цена в 600 долларов за RX 9070 XT может соответствовать 500-550 долларам на западных рынках.

По предварительной информации, производительность новой видеокарты сопоставима с RTX 4080 Super. Кроме того, магазин раскрыл некоторые технические характеристики RX 9070 XT, которые AMD пока официально не анонсировала. Видеокарта обладает 4096 потоковыми процессорами, 16 ГБ памяти и 256-битной шиной. Частота работы GPU варьируется от 2,4 до 2,97 ГГц, а память функционирует на эффективной частоте около 20 ГГц.

Эти данные делают Radeon RX 9070 XT интересным вариантом для тех, кто ищет мощную видеокарту по разумной цене.