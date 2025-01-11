Фрэнк Азор, главный архитектор подчеркнул, что AMD не ожидала такого плохого качества от конкурента, что несомненно способствовало большему интересу к их продукту.

В недавнем интервью Фрэнк Азор, главный архитектор игровых решений компании AMD, выразил своё мнение о новых процессорах Intel Arrow Lake, назвав их "ужасными". Это заявление прозвучало на фоне высокого спроса на процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, который показал отличные результаты в играх, значительно превосходя новинку от Intel.

Азор подчеркнул, что AMD не ожидала такого плохого качества от конкурента, что несомненно способствовало большему интересу к их продукту. Он отметил, что если бы процессоры Intel были лучше, возможно, Ryzen 7 9800X3D не получил бы такой популярности.

Важно отметить, что комментарий Азора был сделан в шутливой форме, без явного негатива. Он даже пошутил, что по сути благодарен Intel, так как их продукт помог Ryzen стать более востребованным среди пользователей.