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g1tarist
AMD пояснила сверхпопулярность Ryzen 7 9800X3D
Фрэнк Азор, главный архитектор подчеркнул, что AMD не ожидала такого плохого качества от конкурента, что несомненно способствовало большему интересу к их продукту.

В недавнем интервью Фрэнк Азор, главный архитектор игровых решений компании AMD, выразил своё мнение о новых процессорах Intel Arrow Lake, назвав их "ужасными". Это заявление прозвучало на фоне высокого спроса на процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, который показал отличные результаты в играх, значительно превосходя новинку от Intel.

Азор подчеркнул, что AMD не ожидала такого плохого качества от конкурента, что несомненно способствовало большему интересу к их продукту. Он отметил, что если бы процессоры Intel были лучше, возможно, Ryzen 7 9800X3D не получил бы такой популярности.

Важно отметить, что комментарий Азора был сделан в шутливой форме, без явного негатива. Он даже пошутил, что по сути благодарен Intel, так как их продукт помог Ryzen стать более востребованным среди пользователей.

#amd #intel
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