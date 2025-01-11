И есть небольшое преимущество в целом. на рынке.

Puget Systems, известный производитель готовых ПК, обнародовал свежие данные о предпочтениях своих клиентов в выборе процессоров. Согласно этой статистике, AMD начинает вновь набирать популярность. Впервые с начала 2022 года доля компьютеров с процессорами AMD, продаваемых компанией, превысила долю систем на базе Intel, составив около 55% против 45%.

В сегменте потребительских ПК Intel все еще сохраняет лидерство, однако их доля за последние полгода сократилась с 80% до 60%. Это снижение может быть связано с проблемами в процессорах 13-го и 14-го поколений, а также с неудачным выпуском Core Ultra 200S.

Что касается рабочих станций, здесь AMD демонстрирует абсолютное преимущество: доля Intel в этом сегменте составляет всего около 10% и не изменяется уже год.

Компания также поделилась данными о видеокартах, но здесь особых изменений нет, поскольку Puget Systems использует исключительно продукцию Nvidia. Статистика в этой области касается только распределения между игровыми и профессиональными видеокартами.