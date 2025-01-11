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g1tarist
Kingdom Come: Deliverance II - новая игра от чешской студии Warhorse Studios, выйдет 4 февраля
Предварительные обзоры показывают хорошую оптимизацию и отсутствие багов.

Сегодня блогеры и журналисты поделились своими первыми впечатлениями о продолжении этой популярной игры, которую иногда называют чешским аналогом "Ведьмака".

Основное внимание в отзывах уделяется производительности. Игра создана на новой версии движка CryEngine и отличается впечатляющей графикой. При этом разработчики смогли хорошо оптимизировать игру, что подтверждают многие тесты. Например, аналитики из GameGPU провели детальный анализ производительности и качества графики в различных режимах.

По их данным, в разрешении Full HD на максимальных настройках даже видеокарта RTX 2060 способна выдавать 30 кадров в секунду, а для достижения 60 кадров в секунду достаточно Radeon RX 6800 или GeForce RTX 3080 без использования апскейлеров.

В 4K разрешении нагрузка на систему значительно выше. Например, RTX 4090 без апскейлеров дает 70 кадров в секунду, а RTX 3080 — 30 кадров. Включение технологии DLSS позволяет улучшить производительность: RTX 3070 теперь выдает 30 кадров, а RTX 4070 Super — 60 кадров.

Что касается процессоров, то здесь результаты разнятся. Некоторые модели, как Ryzen 5 7600X, Core i9 и Ryzen 7 9800X3D, показывают схожую производительность, что говорит о том, что основная нагрузка ложится на видеокарту. Однако использование более старого процессора, например Ryzen 5 3600X, может снизить производительность системы на 30%. Так что для комфортной игры в Full HD необходим современный процессор, но не обязательно самый мощный.

Для комфортной игры также потребуется от 12 до 15 ГБ оперативной памяти.

Разработчики заявляют, что Kingdom Come: Deliverance II предлагает высокий уровень графики, значительно превосходящий многие современные игры. Детализированная среда, реалистичное освещение и высококачественные текстуры создают потрясающее визуальное погружение. По словам игроков, в новой части практически нет багов, в отличие от первой части, где они встречались довольно часто.

#игра #warhorse studios
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