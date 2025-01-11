Все дело в небольшом запасе хода электромотоцикла.

Электромотоцикл Aurus Merlon, который планировалось использовать для нужд Федеральной службы охраны, столкнулся с проблемами из-за малого запаса хода. Об этом рассказал автор Telegram-канала «Русский автомобиль» - Сергей Цыганов. Несмотря на то что модель показывали на многих выставках, в массовое производство она так и не была запущена.

Разработчики решили кардинально изменить конструкцию мотоцикла, заменив электродвигатель на бензиновый. Также вместо тяговой батареи будет установлен бензобак. Это потребует значительной переработки дизайна и конструкции мотоцикла.

В качестве возможного двигателя рассматривается Gimura 1000s — трехцилиндровый мотор из Казани, который еще не начали выпускать массово. Этот двигатель создавался для легкой внедорожной техники, такой как снегоходы и квадроциклы. Тем не менее, его производство пока осуществляется в ограниченных количествах, что вызывает опасения по поводу качества. Возможно, ситуацию улучшит финансовая поддержка от НАМИ для налаживания серийного производства.