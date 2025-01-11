Бренд принадлежит компании FAW.

В 2024 году продажи машин этой марки увеличились на 113%, достигнув отметки в 7220 единиц. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом.

Особенно востребованы среди россиян оказались кроссовер Hongqi HS5 и седан Hongqi H5. HS5, который можно сравнить с Audi Q5 и BMW X3, был продан в количестве 2875 штук. Седан H5, аналогичный BMW 5 серии, нашел 2578 покупателей.

Hongqi не собирается останавливаться на достигнутом. В 2025 году организация хочет существенно расширить своё присутствие на российском рынке, представив несколько новых моделей. Среди них кроме всего прочего - бизнес-класс лифтбэк Hongqi H6, среднеразмерный 7-местный кроссовер HS7 и люксовый седан Hongqi L1, который должен стать конкурентом моделям Mercedes-Maybach.

Таким образом, Hongqi активно завоевывает позиции, предлагая российским покупателям качественные и доступные альтернативы традиционным европейским брендам в сегменте премиум-автомобилей.