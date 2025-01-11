В топ-5 помимо Solaris, Rio и Polo входят Ford Focus и Toyota Corolla.

На российском рынке подержанных автомобилей в 2024 году наблюдается стабильный спрос на популярные иномарки. Согласно данным аналитического агентства "Автостат-инфо", за год было реализовано более 6 миллионов машин. Среди лидеров продаж Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Ford Focus и Toyota Corolla.

Kia Rio занимает первое место по популярности. Например, третье поколение этой модели с 1,4-литровым двигателем и механической коробкой передач, пробегом около 100 тысяч километров, можно приобрести за 700-800 тысяч рублей. Более новая версия 2020 года с 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач обойдется в 1,5-1,6 миллиона рублей.

Hyundai Solaris, занимающий второе место, предлагается в различных состояниях и комплектациях. Модель 2019 года с пробегом от 75 до 96 тысяч километров стоит около 1,3 миллиона рублей. Однако за более свежую версию 2021 года в комплектации Elegance с пробегом менее 50 тысяч километров придется заплатить уже 1,9 миллиона рублей.

Ford Focus, занимающий третье место, чаще всего встречается на рынке с большим пробегом и потребностью в ремонте. Автомобили, выпущенные до 2010 года с пробегом свыше 200 тысяч километров, предлагаются по цене от 250 до 750 тысяч рублей. Более новые модели, такие как хетчбэк 2019 года с пробегом 80 тысяч километров, стоят около 1,4 миллиона рублей.

Toyota Corolla, находящаяся на четвертом месте, представлена в автосалонах в основном четырех- и пятилетними седанами с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и вариатором. Цены на такие автомобили начинаются от 2 миллионов рублей.

Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo. Автомобиль 2021 года выпуска в базовой комплектации с 110-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и пробегом менее 100 тысяч километров можно купить за 1,7-1,8 миллиона рублей.

Таким образом, рынок подержанных автомобилей в России предлагает широкий выбор популярных моделей на любой вкус и кошелек.