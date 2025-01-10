Российские дроны летают по Покровску как у себя дома.

Один из ключевых элементов украинской обороны на Донбассе являет город Покровск, через который проходит логистический путь снабжения группировки ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Сейчас ВС РФ подходят к Покровску с южного фланга и по некоторым данным находятся на расстоянии 2 км от его границы. Как отмечают украинские источники из-за такого близкого расположения, российские FPV-дроны на оптоволокне летают уже в самом Покровске, хотя ранее их там замечено не было.

Отмечается, что российские беспилотники на оптоволокне ранее крайне редко использовались в самом Покровске. Тут играло роль не только расстояние до городской черты, но и высокоэтажная застройка микрорайона «Шахтерский». Однако теперь дроны начали появляться в этом районе и причинять ущерб военной технике и личному составу украинского гарнизона. Вплоть до того, что начали нарушаться логистические цепочки внутри Покровска по которым шло снабжение военных.

«Российские дроны на оптоволокне летают уже по всему Покровску. Наиболее часто - в южной части города, куда подходят русские» - отмечают в одном из украинских источников.

Напомним, что пока российская армия не предпринимает попыток штурма Покровска, но украинцы продолжают наращивать оборону. В частности, многоэтажная застройка превращается в обособленные укрепленные точки, которые имеют в подвалах казармы и склады, а на верхних этажах наблюдательные и огневые точки. Картина полностью повторяет оную в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре и многих других украинских городах, которые штурмовались ВС РФ.