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Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эксперты пытаются понять, зачем России принимать вариант урегулирования конфликта от Трампа, ведь Европа заявляет о готовности продолжать конфликт.

Осталось всего десять дней до вступления Дональда Трампа на пост президента США и все чаще всплывают темы об общении 47-го лидера Соединенных Штатов о мирном решении вопроса по Украине. Особое внимание экспертной среды привлекает 2-я встреча президента РФ Владимира Путина и президента Трампа, которая должна состояться и на которой будут решать важные для РФ и США темы. Например, там будет поднят вопрос про урегулирование конфликта на Украине.

В своих предвыборных речах Трамп обещал решить вопрос с Украиной за 24 часа после своего избрания, но риторика политика сильно изменилась и речь уже идет о 6 месяцах. Именно эту проблему предположительно будут обсуждать Трамп и Путин на второй встрече, которая пройдет пока непонятно где, так как Финляндия лишилась статуса нейтральной страны, вступив в блок НАТО. Сейчас новой точкой рандеву двух лидеров предполагаю или Австрию, или ОАЭ.

Тут стоит отметить, что Трамп продолжает настаивать на собственном варианте решения украинской проблемы в виде заморозки конфликта по текущей ЛБС с прекращением российского огня и завершением поставок из США. При этом в Евросоюзе никто не собирается прекращать поставки вооружения на Украину и поэтому возникает вопрос зачем такой мир России, если его фактически не будет.

Кроме того, экспертная среда предполагает, что еще одной темой встречи Путина и Трампа станет нефтяной вопрос. Рассуждают на тему снятия ряда санкций по отношению к России, что возможно выльется в серьезный торг между президентами.

#россия #европа #трамп
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