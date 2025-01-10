Тюнинг способен значительно увеличивает мощность автомобиля.

Стандартный 1,5-литровый двигатель Jimny после установки комплекта будет развивать 136 лошадиных сил и 149 Нм крутящего момента, что на 35 л.с. и 19 Нм больше, чем до модификации.

Такое улучшение достигается за счет установки турбонагнетателя TVS900, перенастройки электронного блока управления, а также добавления водно-воздушного интеркулера и резонатора из углеродного волокна с перепускным клапаном. Эти изменения не только повышают мощность, но и способствуют лучшей экономии топлива на низких оборотах.

Дополнительно, если установить модернизированные впускную и выпускную системы, мощность двигателя возрастает до 142 л.с., а крутящий момент — до 168 Нм. Эти данные подтверждены результатами динамометрических тестов.

Однако стоит отметить, что такой тюнинг подходит только для моделей Jimny с автоматической коробкой передач, поскольку механическая коробка не выдерживает увеличенного крутящего момента.