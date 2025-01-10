Такой машины не будет ни в Европе, ни в США.

В Китае началось производство модели BMW X3, которую не будут продавать ни в Европе, ни в США. Этот автомобиль, выпускаемый на заводе BMW Brilliance, отличается увеличенными размерами. Новый кроссовер имеет длину 4865 мм и ширину 1920 мм, а его колесная база составляет 2975 мм, что на 110 мм больше, чем у стандартной модели X3. Также колесная база новинки сопоставима с размерами более крупной модели BMW X5.

Первая партия новых кроссоверов BMW X3 уже готова к поставке внутри Китая в этом квартале. Пока что представлен только один вариант – BMW X3 30Li. Эта модель оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 287 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В будущем ассортимент моделей планируется расширить.

Таким образом, китайский рынок получил эксклюзивный доступ к расширенной версии популярного кроссовера.